In Via Carloni ha aperto Arso il forno di quartiere voluto da Walter
Di Walter Galbiati, giovanissimo fornaio che produce pane che lui ama definire “audace”, avevamo già scritto qui. Già in molti avevano imparato ad amare il suo pane al mais, ai cinque cereali, al farro, di segale, al carbone e le sue focacce. Un pane croccante, buono, che dura giorni. E non è un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: carloni - aperto
VITO DEGRANDI 20 ANNI DI ATTIVITA' Sono venti anni che Vito Degrandi ha aperto la sua attività di cui quindici in via dei Filosofi e ne diamo con piacere evidenza. Domani 2 Ottobre, per le festività del M. Gandhi, detto Gandhi Jayanti, presso "Indian Empori Vai su Facebook
Esplosione Via Foria, parla il cugino della vittima: «Ha aperto la porta ed è scoppiato tutto, è morto senza soffrire» - Esplosione a Via Foria, parla Espedito, il cugino di Giovanni Scala, vittima 57enne. Segnala ilmattino.it