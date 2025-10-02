In Via Carloni ha aperto Arso il forno di quartiere voluto da Walter

Quicomo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Walter Galbiati, giovanissimo fornaio che produce pane che lui ama definire “audace”, avevamo già scritto qui. Già in molti avevano imparato ad amare il suo pane al mais, ai cinque cereali, al farro, di segale, al carbone e le sue focacce. Un pane croccante, buono, che dura giorni. E non è un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

