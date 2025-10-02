In tre entrano in casa di un'anziana e la derubano di soldi e gioielli per 100mila euro | è in gravi condizioni

A Viterbo tre uomini sono entrati a casa di una donna anziana e le hanno portato via gioielli e denaro per 100mila euro. L'84enne si è sentita male dopo la rapina ed è ancora ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: entrano - casa

Allarme topi in centro, i residenti esasperati: "Entrano in casa, dal Comune non ci risponde nessuno"

Gli entrano in casa e la occupano, la Polizia Locale fa irruzione e la libera: abusivi denunciati

“I Serpenti sono dappertutto”: emergenza nazionale, entrano nei giardini e in casa I Per salvarti devi seguire questo consiglio

Ci sono persone che non conoscono limiti: entrano in casa tua senza nemmeno chiedere permesso, come se fosse la loro. Ecco alcune delle frasi tipiche che ti fanno capire quanto siano invadenti: “Oh, sei in casa? Mi sembrava strano trovarti a quest’ora…” - facebook.com Vai su Facebook

Proprietari assenti, i ladri entrano in casa: rubati preziosi e la cassaforte https://salernotoday.it/cronaca/furto-abitazione-alano-castellabate-14-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/52206042787563/cassaforte-ladro- - X Vai su X

In tre entrano in casa di un’anziana e la derubano di soldi e gioielli per 100mila euro: è in gravi condizioni - A Viterbo tre uomini sono entrati a casa di una donna anziana e le hanno portato via gioielli e denaro per 100mila euro ... Lo riporta fanpage.it

Rapina da 100mila euro in casa di un'anziana, l'84enne ha un malore: ricoverata in rianimazione - Un'anziana è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo: si è sentita male dopo essere stata rapinata in casa da ... Secondo msn.com