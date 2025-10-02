In tre entrano in casa di un'anziana e la derubano di soldi e gioielli per 100mila euro | è in gravi condizioni

A Viterbo tre uomini sono entrati a casa di una donna anziana e le hanno portato via gioielli e denaro per 100mila euro. L'84enne si è sentita male dopo la rapina ed è ancora ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

