in toscana 52mila abitanti senza sportello bancario nel comune

Firenze, 2 ottobre 2025 - Sono 52mila i cittadini toscani, seimila in più negli ultimi 12 mesi, che risiedono in comuni privi di sportelli bancari, dove hanno sede anche 3.300 imprese: lo affermano i dati presentati a Pistoia in occasione di un evento organizzato da First-Cisl Toscana ed Acli Pistoia. La Toscana ha 40 sportelli per 100mila abitanti, 7o dato in Italia e superiore alla media italiana (33%): ma il 10% dei comuni non ha sportelli, e il 19%, dove risiedono 130mila persone e hanno sede 9.200 imprese, ne ha solo uno. "Dove c'è uno sportello bancario c'è un presidio di legalità e socialità finanziaria, dove manca cresce il rischio di emarginazione", ha affermato il segretario generale di First Cisl Toscana, Marco Lenzini, secondo cui la desertificazione bancaria è un problema sociale e territoriale: "La Toscana - ha sottolineato - è la terza regione in Italia per presenza di aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

