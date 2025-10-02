Firenze, 2 ottobre 2025 - Sono 19.029 gli studenti iscritti agli Atenei della Toscana risultati idonei nella graduatoria provvisoria del bando per l'assegnazione della borsa di studio ed il posto alloggio per l'anno accademico 20252026 promosso dall' Azienda regionale per il diritto allo studio universitario con il finanziamento della Regione, con un aumento di 2448 beneficiari rispetto all'anno accademico scorso. Fra questi sono 9497 quelli che hanno diritto a un alloggio gratuito nelle residenze universitarie di Firenze, Pisa, Siena e altre sedi distaccate con un incremento della quota di stranieri che provengono da paesi extra Ue a cui spetta il posto letto, saliti a 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Toscana 19.000 studenti universitari idonei borsa di studio