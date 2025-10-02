In strada con droga armi e migliaia di euro | arrestato 44enne

Controlli a tappeto nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano per i carabinieri. A finire in manette un 44enne originario di Alatri. L’uomo è stato fermato a via Tertulliano e trovato in possesso di 331 grammi di hashish, di 15 grammi cocaina e di un bilancino di precisione. Nelle tasche del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: strada - droga

Fermato in strada con un taser e droga: 15enne denunciato

Sparatorie per strada a Rozzano. Giro di vite sullo spaccio di droga

Ragazza picchiata in strada a Como, a terra con volto tumefatto: 21enne fermato con droga e 2.300 euro

ilcorrierino.it. . Pompei, Don Luigi Merola inaugura l'anno scolastico. Il suo messaggio ai ragazzi: 'La cultura rende liberi, studiate e lo sarete anche voi. Sappiate dire no a chi prova a trascinarvi sulla cattiva strada. La droga è morte' IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

San Nicola la Strada, blitz anti-droga alla rotonda: arrestati due gambiani - X Vai su X

In strada con droga, armi e migliaia di euro: arrestato 44enne - L’uomo è stato fermato a via Tertulliano e trovato in possesso di 331 grammi di hashish, di 15 grammi cocaina e di un bilancino di precisione. Secondo napolitoday.it