in scena per gaza | ianai onlus e la compagnia insieme è musica al fianco di msf

Palcoscenico, cooperazione tra enti e persone, impegno sociale: sono i fili che muove da anni IANAI – Insieme è Musica Onlus - associazione del nord Milano che sostiene iniziative di charity sul territorio lombardo e oltre, anche in collaborazione con altre realtà del terzo settore. Sabato 4. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Gaza, verità o messa in scena? La foto del TIME e il sospetto di propaganda del Bild

La strage del Nasser a Gaza, chi erano i giornalisti uccisi e per chi lavoravano. La testimonianza: “Una scena mostruosa e crudele”

Gaza, la solidarietà sul palco. Bandiere della Palestina in scena dopo la Bohéme

VD. . A Berlino è andata in scena una delle più grandi manifestazioni per la Palestina mai viste in Germania. Tra le 60 e 100mila persone hanno preso parte al corteo "All Eyes on Gaza", che ha attraversato il centro della capitale chiedendo lo stop alle fornitur

I massacri di Gaza sulla scena dell'Assemblea generale dell'ONU. Ieri ha parlato il presidente palestinese Abu Mazen, oggi tocca a Netanyahu - contestato alla partenza in patria e all'arrivo a New York

Gaza: palestinesi vs Hamas/ In scena la più grande manifestazione contro i ribelli: “Andate via!” - I palestinesi di Gaza si stanno ribellando ad Hamas: nella giornata di ieri è andata in scena la più grande manifestazione dal 3 ottobre 2023 Nella giornata di ieri, martedì 25 marzo 2025, è andata in ... Lo riporta ilsussidiario.net