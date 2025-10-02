In ricordo di Claudia Cardinale una donna dall’anima mediterranea

Ildenaro.it | 2 ott 2025

di Paolo Pantani Cara Claudia, donna mediterranea, araba, francese, siciliana e napoletana, secondo me sei stata la vera immagine della nostra patria, altro che Sophia Loren, compatriota flegrea, ma senza la Tua caratterizzazione esplicita, la multiculturalita: Tunisina, di origine, di La Goletta, di madre lingua francese e araba,  ma di etnia siciliana, hai avuto il coraggio di interpretare moltissimi film sulla questione meridionale, sul falso risorgimento,sulla Resistenza popolare e militare duo-siciliana,  inoltre la mafia, la camorra, la emigrazione, il fascismo, la prostituzione addirittura, senza mai essere fuori linea, sempre a favore del Sud, della povera  gente e del popolo Arabo, Berbero, Palestinese,  per i diritti dele donne, sia del mondo Arabo che Europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

