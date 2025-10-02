in piazza e in consiglio a supporto della palestina

Focus sulla Palestina, fuori e dentro palazzo Malinverni: martedì sera la questione palestinese ha occupato sia i momenti che hanno preceduto il Consiglio comunale, con un presidio organizzato dal Partito democratico in piazza san Magno, sia la seguente riunione dell’assise cittadina che, a maggioranza ma senza l’appoggio del centrodestra, ha infine votato quando la mezzanotte era passata ormai da un pezzo una mozione pro Palestina, sostenuta da Amnesty International e tredici altre associazioni. Con la mozione il Comune si impegna tra le altre cose a effettuare una tempestiva ricognizione di tutte quelle attività promozionali, di scambio commerciale, nonché delle attività di mero rilievo internazionale con lo Stato di Israele, ad attivarsi, per quanto possibile, per garantire assistenza sanitaria e umanitaria ai profughi palestinesi e per rappresentare, presso il Governo italiano e il Parlamento l’urgenza di arrivare ad un riconoscimento, da parte del nostro Paese, dello Stato di Palestina quale Stato democratico e sovrano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

