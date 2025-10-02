Sono stati 435 i ricoveri, con quasi mille giornate di degenza; oltre 22mila le prestazioni ambulatoriali; circa 550 gli interventi chirurgici, alcuni di essi particolarmente complessi. Questi i numeri fatti registrare, nel 2024, dal reparto di Otorinolaringoiatria dell’ Ospedale di Lodi. La struttura ha acquisito, negli ultimi anni, notevole valenza strategica. Il primario, dal 2007, è il dottor Vittorio Achilli (nella foto), che ha al suo attivo lo sviluppo di aree ultra specialistiche che in passato erano pressoché irrilevanti: tra essi la microchirurgia dell’orecchio, che utilizza tecnologie che consentono di operare con estrema precisione oltre ad essere particolarmente utili per il trattamento di patologie quali, ad esempio, l’otosclerosi, le otiti croniche, le perforazioni del timpano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Otorinolaringoiatria oltre 400 ricoveri in un anno