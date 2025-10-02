Tempo di lettura: < 1 minuto Tre sedicenni in scooter, senza patente, sfuggono ai controlli della polizia municipale, ma vengono rintracciati e sanzionati per circa 15mila euro complessivi, grazie al sistema di videosorveglianza cittadino. E’ accaduto a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove gli agenti della Polizia locale, nell’ambito dei controlli ad “alto impatto” predisposti sul territorio, hanno intercettato, nel quartiere ex 219, tre motocicli sospetti, ed hanno intimato l’alt ai conducenti. Alla vista della pattuglia, i ragazzi a bordo, due maschi e una femmina, si sono dati alla fuga. Ma in 48 ore sono stati rintracciati grazie alle immagini di videosorveglianza ed attività info-investigative, che hanno portato gli agenti ad indentificare i tre, risultati tutti privi della patente di guida necessaria per poter guidare i motocicli in loro possesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In moto senza patente e assicurazione, minori sfuggono all’alt