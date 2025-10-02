In moto senza patente e assicurazione minori sfuggono all’alt
Tempo di lettura: < 1 minuto Tre sedicenni in scooter, senza patente, sfuggono ai controlli della polizia municipale, ma vengono rintracciati e sanzionati per circa 15mila euro complessivi, grazie al sistema di videosorveglianza cittadino. E’ accaduto a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove gli agenti della Polizia locale, nell’ambito dei controlli ad “alto impatto” predisposti sul territorio, hanno intercettato, nel quartiere ex 219, tre motocicli sospetti, ed hanno intimato l’alt ai conducenti. Alla vista della pattuglia, i ragazzi a bordo, due maschi e una femmina, si sono dati alla fuga. Ma in 48 ore sono stati rintracciati grazie alle immagini di videosorveglianza ed attività info-investigative, che hanno portato gli agenti ad indentificare i tre, risultati tutti privi della patente di guida necessaria per poter guidare i motocicli in loro possesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: moto - patente
Grave incidente in Istria, cade dalla moto ma è senza patente e senza casco: ferito 25enne
“Una vita distrutta…”. Schianto terribile in moto, Gianmarco muore a solo 18 anni: “Aveva la patente da 20 giorni”
Sfreccia a 118 km/h in moto in città e non ha nemmeno la patente
Se non ti hanno rinnovato la patente abbiamo la soluzione per te ! Passa a trovarci in negozio ! Siamo a Carate Brianza in Via Isonzo 10/14 #auto #senzapatente #elettrica #motoexport Vai su Facebook
#Terni: 66enne in #moto senza #casco, #patente, #Rca e #revisione. #Multe per 6.500 euro https://umbriaon.it/terni-66enne-gira-in-moto-senza-casco-patente-rca-e-revisione-multe-per-6-500-euro/… #Umbria #carabinieri #sanzioni - X Vai su X
In moto senza patente e assicurazione, minori sfuggono ad alt - Tre sedicenni in scooter, senza patente, sfuggono ai controlli della polizia municipale, ma vengono rintracciati e sanzionati per circa 15mila euro complessivi, grazie al sistema di videosorveglianza ... Secondo ansa.it
In moto senza casco, assicurazione e patente: maxi multa da oltre 6mila euro - Martedì pomeriggio un 66enne è stato sorpreso a Terni in sella alla sua moto di grossa cilindrata senza casco, patente, copertura assicurativa e revisione. Si legge su umbria24.it