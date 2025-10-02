In missione verso Gaza | Siamo responsabili Decisi a continuare e pronti all’arresto
di Gabriele Nuti PONSACCO Su una imbarcazione della Freedom Flotilla diretta a Gaza, ora nelle acque antistanti la Grecia, c’è anche Fabio Saccomani, 39enne artista poliedrico, conosciuto come Mastrobolla e fondatore di Sviluppoeventi, livornese da anni abitante a Camugliano di Ponsacco. "Dipende dalle condizioni del mare – dice Saccomani da bordo – Ma prevediamo di arrivare a Gaza tra cinque giorni". La Sumud Flotilla sta entrando a Gaza, proseguirete comunque qualsiasi cosa accadrà? "Siamo in contatto con i ragazzi della Sumud che si stanno preparando a ricevere l’attacco degli israeliani. Noi siamo sicuri che la prassi che viene messa in campo è quella dell’arresto, che tra l’altro è illegale e siamo intenzionati a entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
