In manette per una multa | Mi sono sentita morire I vigili | noi aggrediti

Ascoli Piceno, 2 ottobre 2025 – "Quando ho sentito le manette ai polsi mi sono sentita morire. Non credevo a quello che stava succedendo. Ho pensato subito al lavoro, a mio figlio, alla vergogna di essere ammanettata come una criminale davanti a tutta quella gente". Così inizia il racconto della 40enne ascolana, operaia in una grande azienda locale e madre di un ragazzo di 19 anni, che martedì pomeriggio è stata ammanettata e portata via dai vigili urbani in piazza Santa Maria Intervineas. La donna è stata denunciata per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La nota del comando sulla vicenda recita: "Invitata da una pattuglia a spostare la propria autovettura parcheggiata in modo irregolare, ha dato improvvisamente in escandescenza aggredendo un agente della polizia locale che stava procedendo alla sua identificazione, procurandogli lesioni personali".

