In libreria Corpi | il romanzo di Antonio Roma esplora la crisi di coppia nell’era del consumismo affettivo

Dal 26 settembre è in libreria Corpi (Infinito Edizioni), il nuovo romanzo di Antonio Roma, scrittore, regista e sceneggiatore romano classe 1992. L’autore, già noto per Festa del perdono e per la drammaturgia Ago e filo, torna a interrogarsi sul tema delle relazioni e della fragilità dei legami nell’epoca del consumismo affettivo. La vicenda si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - In libreria Corpi: il romanzo di Antonio Roma esplora la crisi di coppia nell’era del consumismo affettivo

