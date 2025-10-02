In Italia il primo Programma online certificato Cambridge
Bdc School ha annunciato per il 2026 il lancio della prima Cambridge International Online School riconosciuta in Italia. Offrirà corsi Igcse e diplomi A levels a distanza. Allo stesso tempo, l’Istituto è diventato il primo in Italia a essere riconosciuto come Professional Development Centre da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: italia - primo
Carugate, nuova proprietà e amarcord nel primo Carrefour d’Italia: qui è nato il 3x2
Box Office ITALIA | Superman primo, ma senza gloria
LIVE Italia-Serbia 1-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: ottimo primo set per le azzurre!
Il primo mese della nuova stagione di Music Searcher si chiude con quattro vincitori scelti dal pubblico. Da quest’anno il format di Alvise Salerno arriva anche su All Music Italia. Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it - X Vai su X
Al Sant’Orsola, primo ospedale pubblico in Italia per i trapianti di microbiota, cresce un programma che unisce ricerca avanzata, cura e solidarietà. Donare il microbiota significa offrire i propri “batteri buoni” a chi ne ha urgente bisogno, aiutando persone immu - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Serie C, prosegue il primo turno: il programma di oggi - Di seguito il riepilogo delle gare giocate fin qui e quelle previste per domani: ... Lo riporta tuttomercatoweb.com