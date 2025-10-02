In Italia il primo Programma online certificato Cambridge

Bdc School ha annunciato per il 2026 il lancio della prima Cambridge International Online School riconosciuta in Italia. Offrirà corsi Igcse e diplomi A levels a distanza. Allo stesso tempo, l’Istituto è diventato il primo in Italia a essere riconosciuto come Professional Development Centre da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

