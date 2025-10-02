In guerra la prima vittima è la verità e altre citazioni che non lo erano
«In guerra la prima vittima è la verità». Una sentenza risuonata più volte, un po’ stucchevolmente, in questi mesi efferati di bombardamenti e luoghi comuni. E comunque una sentenza molto vera, tanto vera che la prima verità vittima della guerra è quella relativa all’autore della sentenza: è Eschilo la prima vittima. Che l’ormai risaputo aforisma sia sgorgato dal calamo del tragediografo greco, il primo della magnifica triade classica, è pacificamente assunto per indubitato consensum gentium. Qualcosa di scontato, un’informazione che viene soggiunta quasi con pudore, quasi controvoglia, perché tanto è nota a tutti: «Lo diceva già Eschilo», «già Eschilo aveva capito», «l’antica affermazione di Eschilo», «lo scriveva Eschilo, tanto tempo fa», «sono passati duemilacinquecento anni qualcuno arrotonda a “circa tremila” da quando Eschilo scrisse. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: guerra - prima
