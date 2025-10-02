In FIGC arriva una PEC dalla FIFA: l’Italia è nei guai Andare al Mondiale 2026 ora è pura utopia"> I Mondiali stanno cominciando a diventare un incubo per la nazionale italiana. Occhio a questi ultimi sviluppi. L’Italia ha una storia straordinaria ai Mondiali, caratterizzata da successi memorabili e giocatori leggendari. La Nazionale azzurra ha conquistato quattro titoli iridati, nel 1934, 1938, 1982 e 2006, dimostrando costantemente una grande solidità difensiva e un’organizzazione tattica tra le migliori al mondo. Campioni come Paolo Rossi, Dino Zoff, Fabio Cannavaro e Francesco Totti hanno scritto pagine indimenticabili, rendendo l’Italia una delle nazionali più rispettate e temute nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

