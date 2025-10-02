Il tecnico del Marsiglia fa parte, insieme a Bielsa e Mourinho, di quella speciale categoria di allenatori che riescono a calarsi completamente nel contesto in cui si trovano a lavorare. E che sono destinati a lasciare un'ombra di rimpianto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In direzione ostinata e contraria: De Zerbi, il Che Guevara della panchina