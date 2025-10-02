In direzione ostinata e contraria | De Zerbi il Che Guevara della panchina

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Marsiglia fa parte, insieme a Bielsa e Mourinho, di quella speciale categoria di allenatori che riescono a calarsi completamente nel contesto in cui si trovano a lavorare. E che sono destinati a lasciare un'ombra di rimpianto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in direzione ostinata e contraria de zerbi il che guevara della panchina

© Gazzetta.it - In direzione ostinata e contraria: De Zerbi, il Che Guevara della panchina

In questa notizia si parla di: direzione - ostinata

In direzione ostinata e contraria: De Zerbi, il Che Guevara della panchina - Il tecnico del Marsiglia fa parte, insieme a Bielsa e Mourinho, di quella speciale categoria di allenatori che riescono a calarsi completamente nel contesto in cui si trovano a lavorare. Scrive msn.com

direzione ostinata contraria deIn direzione contraria – I pirati di Netanyahu bloccano la Global Sumud Flotilla, gli italiani bloccano tutto - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "In direzione contraria – I pirati di Netanyahu bloccano la Global Sumud Flotilla, gli italiani bloccano tutto" pubblicato il 2 Ottobre 2025 a firma ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Direzione Ostinata Contraria De