In difesa di Flotilla dei valori costituzionali e per Gaza Cgil annuncia sciopero generale

La Cgil ha annunciato che, in occasione dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre "in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza", a Ferrara è previsto il concentramento alle 9 in piazzale della Stazione per il corteo che partirà verso la Prefettura e arriverà in piazza della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: difesa - flotilla

Novara torna in piazza: stasera presidio a difesa della Globa Sumud Flotilla

Gaza, l’informativa di Crosetto in diretta dalla Camera: il ministro della Difesa in Aula parla della Global Sumud Flotilla

Flotilla, l'ora X alle due di notte. La Difesa: "La nave Alpino diramerà un avviso e non oltrepasserà il limite"

Venerdì 3 ottobre sciopero generale Cgil in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza Scuola, università, ricerca, AFAM, scuola non statale e formazione professionale, incrociano le braccia. - facebook.com Vai su Facebook

A Roma il corteo di protesta in difesa della #flotilla per Gaza è diretto a palazzo Chigi, tuttavia la questura per ora ha autorizzato la manifestazione fino a piazza Barberini. "Governo Meloni, dimissioni" e "Assassini" sono gli slogan intonati dai manifestanti. - X Vai su X

Flotilla, Cgil 'domani sciopero generale e corteo a Genova' - Domani in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil e dai sindacati di base "in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza" il sindacato organizzerà un cort ... Riporta ansa.it

Attacco a Flotilla: sindacato proclama lo stop nazionale, rischio disagi - La Cgil ha annunciato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre in difesa di Flotilla ... Lo riporta veronaoggi.it