Il sito ufficiale degli Oasis in crash dopo che Chris Evans ha annunciato ai fan dei fratelli Gallagher: “Grandi notizie per il 2026” Verso le 8 di questa mattina, Evans ha fatto un discorso sulla band di Manchester nel suo Breakfast Show, dicendo agli ascoltatori che le notizie sugli Oasis sarebbero arrivate oggi 2 ottobre, aggiungendo che si tratta di “ Grandi notizie per il 2026”. In seguito alle dichiarazioni del presentatore, il sito web oasisinet.com si è bloccato intorno alle 9 del mattino, mostrando ai visitatori un messaggio Errore 44 ed Accesso negato. Il sito web non è più inattivo a partire dalle 12:00. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In crash il sito ufficiale degli Oasis dopo la bomba lanciata da Chris Evans: “Grandi notizie per il 2026”