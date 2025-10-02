In centro storico la settimana finisce con le feste dedicate a nonni e nipoti
Sabato 4 ottobre, nel cortile della Chiesa della Santissima Trinità in piazza Melozzo, si svolgerà la tradizionale “Festa dei Nonni”, promossa dal Comitato di Quartiere Centro Storico in collaborazione con l’Atelier delle Figure. Dalle ore 16 alle 18 sono in programma spettacoli di burattini dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: centro - storico
Filodiffusione in centro storico, i residenti la bocciano: “Creerà solo disturbo”
Sospetto via vai e segnalazioni dei cittadini: arrestato pusher nel centro storico
Centro storico “orfano” di verde? Contrordine in piazza Cordusio: nella nuova piazza arrivano le aiuole
Il Comune di Formello informa che, dal 22 ottobre entrerà ufficialmente in vigore il nuovo regolamento per la Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico, già in forma sperimentale dal 22 settembre. Il Vai su Facebook
Roma-Lille: centro storico e area dello stadio sorvegliati speciali. In arrivo circa 1000 tifosi francesi https://ift.tt/jKb4Yoi - X Vai su X
Stradella, in centro storico gli spazzini tre volte la settimana - Lo annuncia il sindaco Gianpiero Bellinzona, che, nel consiglio comunale di martedì, in risposta ad ... Da laprovinciapavese.gelocal.it
Ascensori a singhiozzo. L’Apm finisce nel mirino: "È ora che garantisca l’accessibiltà al centro" - L’Apm dovrebbe investire i suoi utili nei servizi ai cittadini; accessibilità e sostenibilità dovrebbero essere centrali. Riporta ilrestodelcarlino.it