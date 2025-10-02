In centro storico la settimana finisce con le feste dedicate a nonni e nipoti

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, nel cortile della Chiesa della Santissima Trinità in piazza Melozzo, si svolgerà la tradizionale “Festa dei Nonni”, promossa dal Comitato di Quartiere Centro Storico in collaborazione con l’Atelier delle Figure. Dalle ore 16 alle 18 sono in programma spettacoli di burattini dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - storico

Filodiffusione in centro storico, i residenti la bocciano: “Creerà solo disturbo”

Sospetto via vai e segnalazioni dei cittadini: arrestato pusher nel centro storico

Centro storico “orfano” di verde? Contrordine in piazza Cordusio: nella nuova piazza arrivano le aiuole

Stradella, in centro storico gli spazzini tre volte la settimana - Lo annuncia il sindaco Gianpiero Bellinzona, che, nel consiglio comunale di martedì, in risposta ad ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Ascensori a singhiozzo. L’Apm finisce nel mirino: "È ora che garantisca l’accessibiltà al centro" - L’Apm dovrebbe investire i suoi utili nei servizi ai cittadini; accessibilità e sostenibilità dovrebbero essere centrali. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Storico Settimana Finisce