In casa di riposo non c’è posto gli anziani italiani vengono accolti nella Rsa svizzera Con lo sconto

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiavenna (Sondrio) –  Le liste d’attesa nelle Rsa di Valtellina e Valchiavenna sono spesso lunghissime e così alcuni anziani italiani hanno chiesto ospitalità alla casa di riposo della Val Bregaglia, nella vicina Svizzera. Trovare un posto in una casa di riposo italiana richiede, spesso e volentieri, tempi biblici e, molte volte, le famiglie e gli ospiti stessi non hanno tempo di aspettare. Purtroppo la situazione nel nostro Paese non è affatto rosea e così chi ha bisogno comincia a rivolgersi alle strutture di oltreconfine che, invece, sono sottoutilizzate. È il caso del Centro sanitario Bregaglia, posto nella località elvetica vicinissima alla Valchiavenna, che ospita pazienti italiani a tariffe ridotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

