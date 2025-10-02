In casa con tre piante di cannabis e marijuana arrestato un 21enne
Un giovane di Sant'Agata di Militello arrestato dopo una perquisizione degli agenti della Polizia di Stato che hanno proceduto anche al sequestro di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga, circa 90 grammi allo stato erbaceo, è stata rinvenuta nel corso di una perquisizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: casa - piante
Cinque piante di canapa indiana in casa. Denunciato
Dormiva con le porte aperte, la polizia entra in casa e trova 54 piante di marijuana
6 piante grasse rare da avere in casa: ecco come renderanno unica la casa
Le piante scoperte durante un controllo del territorio dai forestali: blitz a casa del proprietario - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Agata Militello: Marijuana in casa, arrestato ventunenne - Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al sequestro di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Da 98zero.com
Oschiri: scoperta mega piantagione di cannabis, tre arresti - Nuova operazione anti droga in Gallura da parte dei Carabinieri, questa volta nel Comune di Oschiri. Scrive olbia.it