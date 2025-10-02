In Calabria sempre più persone rinunciano a curarsi | Pazzano sulla sanità regionale

Il candidato al consiglio regionale nella lista Tridico Presidente, Saverio Pazzano in una nota tratta il tema della sanità pubblica nella nostra regione. Pazzano sottolinea che: "In Calabria sempre più persone rinunciano a curarsi. Lo fanno perché le liste d’attesa sono troppo lunghe, perché i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

