In bici contro un furgone dopo la sbandata | Carlo è morto in ospedale

Bresciatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico epilogo, purtroppo oramai nell'aria da ore: Carlo Lumini si è spento in ospedale. Non è sopravvissuto alle ferite riportate a seguito del grave incidente in cui era rimasto coinvolto, alle prime luci del giorno di martedì mattina in Via XXV Aprile a Passirano, a pochi passi da casa: era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bici - furgone

Incidente in strada, schianto tra un furgone e una bici: gravissimo

Incidente stradale, anziano in bici travolto da un furgone ad Uboldo: è grave

Bimbo in bici contro un furgone parcheggiato, i vigili multano il papà: è polemica

bici contro furgone dopoÈ morto l’80enne di Passirano finito in bici contro un furgone - L’incidente martedì mattina, poi 36 ore di agonia e infine il gesto di generosità estrema con la donazione degli organi ... Da giornaledibrescia.it

Lainate e il bimbo in bici multato, associazioni contro il sindaco: “Umiliato il senso civico di un genitore, chieda scusa” - Il senso civico di un genitore è stato umiliato dal primo cittadino che dovrebbe per primo tutelare il diritto alla mobilità dei ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bici Contro Furgone Dopo