In arrivo i soldi dalla Regione Hub di prossimità a Rastignano

Il Comune di Pianoro, in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, Le Botteghe di Rastignano, Confesercenti Bologna e Cna Bologna, ha avviato l’iter per l’attivazione di un ’hub di prossimità’ a Rastignano: uno strumento innovativo utile al rilancio e alla valorizzazione del commercio di vicinato, nonché al miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività della frazione. La Regione ha introdotto gli hub di prossimità, definiti come aree capaci di accrescere la propria identità ed economia urbana grazie alle attività commerciali, ai pubblici esercizi e ai servizi. Si tratta, in sostanza, di zone con una naturale vocazione commerciale che, grazie a un’integrazione più ampia di funzioni e servizi, possono essere rivitalizzate e rese maggiormente attrattive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

