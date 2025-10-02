in anteprima il video all i wanna do nuovo singolo di don jio

Milano, 2 ott. (askanews) - In anteprima il video "All I wanna do", il nuovo singolo di Don Jio. La canzone è stata scritta da Don Jio in una fase di innamoramento, un momento di felice commozione, quando ci si rende conto che una persona è più speciale delle tante altre che si frequentano e si cambiano in continuazione. Quando si ha l'intuizione di poter voler cambiare la propria vita per dedicarsi a questo unico piacevole pensiero fisso, ci sono le potenzialità per una storia speciale. Quando ci si rende conto che ci si sta innamorando, e manca solo sapere se l'altra persona sta provando lo stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

