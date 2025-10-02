In agosto calano gli occupati | -57mila posti in un mese In controtendenza ancora gli over 50

Occupazione in calo su base mensile ad agosto. Le persone al lavoro, stando ai dati preliminari diffusi dall’ Istat, diminuiscono trasversalmente: tra gli uomini e le donne, i dipendenti a tempo indeterminato e determinato e in generale tutti gli under 50. In controtendenza gli autonomi (+8mila in un mese) e i lavoratori con almeno 50 anni (+69mila). Gli occupati sono 24 milioni 170mila, con una flessione di 57mila unità rispetto a luglio (-0,2%) ma un aumento di 103mila (+0,4%) nel confronto con agosto 2024. Su base annua, l’aumento di 103mila occupati si concentra esclusivamente fra i dipendenti permanenti (+208mila) e gli autonomi (+139mila), mentre i contratti a termine segnano un crollo (-245mila, pari a -8,9%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

