Imprese femminili in Italia | record europeo ma ogni anno chiudono oltre 3mila attività

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di imprese guidate da donne. Secondo l’ufficio studi Cgia, riportato anche da Unioncamere, le imprenditrici italiane sono circa 1,4 milioni, pari al 23% del totale delle imprese attive: un dato che pone il nostro Paese davanti a Germania, Francia e Spagna. Un primato incoraggiante, che conferma la crescita dell’imprenditoria femminile. Ma esiste anche un rovescio della medaglia: ogni anno chiudono oltre 3.200 imprese femminili, secondo i dati Conflavoro Impresa Donna. Le ragioni? Ostacoli strutturali come l’accesso limitato al credito, la difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare, o il dover scegliere tra carriera e maternità o cura di parenti non autosufficienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

