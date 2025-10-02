Imprese e investitori hanno inaugurato il Wired Next Fest Trentino 2025 con innovazione AI ed energia
La Manifattura Tabacchi di Rovereto ha ospitato l'incontro del 2 ottobre “Fare Futuro”, dedicato alle imprese. Una vigilia del Wired Next Fest 2025 Trentino sulle energie che muovono il mondo. 🔗 Leggi su Wired.it
Abbiamo avuto il piacere di partecipare a #TheBolognaGathering 2025, due giorni di confronto e networking che hanno riunito i principali attori dell'ecosistema europeo dell'#innovazione. È stata un'occasione preziosa per incontrare #investitori, #imprese, #st
È online Incentivi FVG, la nuova web app di #RegioneFVG pensata per imprese, professionisti e investitori. La web app è gratuita e accessibile all'indirizzo http://incentivi.regione.fvg.it
Fare Futuro. Le imprese hanno inaugurato il Wired Next Fest Trentino 2025 tra innovazione, AI ed energia - La Manifattura Tabacchi di Rovereto ha ospitato l'incontro del 2 ottobre "Fare Futuro", dedicato alle imprese.
"Le imprese pugliesi hanno voglia di investire: alla Regione presentati progetti per oltre 3 miliardi" - Nuove opportunità a disposizione delle imprese per rafforzare la competitività del sistema produttivo: le informazioni fornite durante l'Info Day in Fiera del Levante da Gianna Elisa Berlingerio