Imprese e investitori hanno inaugurato il Wired Next Fest Trentino 2025 con innovazione AI ed energia

Wired.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manifattura Tabacchi di Rovereto ha ospitato l'incontro del 2 ottobre “Fare Futuro”, dedicato alle imprese. Una vigilia del Wired Next Fest 2025 Trentino sulle energie che muovono il mondo. 🔗 Leggi su Wired.it

