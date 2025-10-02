Impresa Campus Unifi premiati i migliori progetti di start-up

FIRENZE – Bioinformatica, sostenibilità e accessibilità: sono i temi dei tre progetti vincitori della diciannovesima edizione di Impresa Campus Unifi, il programma dell’Università di Firenze dedicato alla cultura d’impresa giovanile. L’iniziativa è realizzata dal Centro servizi di ateneo per la valorizzazione della ricerca e dall’incubatore universitario, con il supporto di Fondazione Cr Firenze e Federmanager Toscana. Otto team composti da laureandi, neolaureati, ricercatori e dottorandi hanno presentato in Aula Magna i progetti sviluppati durante i quattro mesi di formazione. Sul gradino più alto del podio si è imposto Cosmo, una piattaforma di bioinformatica che supporta la ricerca oncologica combinando dati molecolari, clinici e diagnostici con l’aiuto di algoritmi e Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

