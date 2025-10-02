Imprenditore vicino ai clan Di Lauro | confiscati beni per 38 milioni di euro tra Napoli e Bologna

Bolognatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna hanno eseguito un provvedimento di confisca emesso dalla sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. Il patrimonio, stimato in circa 38 milioni di euro, apparteneva a un imprenditore di Melito di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

