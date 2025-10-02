Imparare con la tecnologia oltre l’aula | dal Maker Lab costruire per apprendere alla didattica immersiva a distanza con il caso V?Lab
Oltre l’aula, c’è un mondo che si apre. C’è la tecnologia che ci proietta nel futuro, ci accompagna verso orizzonti nuovi e ci aiuta a costruire spazi progettati per offrire agli studenti ambienti di apprendimento avanzati, capaci di far maturare competenze uniche, concrete, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
