Imolesi Uil | Meno di due anni fa il disavanzo dell' Asp Forlivese da allora silenzio assordante

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil di Forlì torna a puntare l’attenzione sulla situazione dell’Asp del Forlivese, l'azienda pubblica che si occupa di servizi alle persone, in particolare le case di riposo dei comuni più piccoli,  e richiama i sindaci soci a un confronto."Meno di due anni fa i Comuni soci dell’Asp del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imolesi - meno

Cerca Video su questo argomento: Imolesi Uil Meno Due