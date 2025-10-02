Immigrazione truffa allo Stato nella gestione dei Cas | arresti in Toscana e Campania
Un'ombra si allunga sulla gestione dell'accoglienza dei migranti fra la Toscana e la Campania. Questa mattina, mercoledì 1° ottobre, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Firenze col coordinamento del comando provinciale dell'Arma di Salerno hanno eseguito fra Mercato San Severino, Roccapiemonte e Castel San Giorgio un'ordinanza di misure cautelari personali e reali autorizzate dal Gip nei confronti di cinque persone e una società cooperativa, la Desy. Nei confronti dei cinque indagati, accusati a vario titolo di concussione ai danni dei richiedenti asilo, frode nelle pubbliche forniture, plurimi episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici, sono scattati in un caso la custodia cautelare in carcere e verso gli altri quattro soggetti la misura degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
