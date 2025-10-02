Immersive Disney Animation a Roma il debutto europeo
Roma, 2 ott. (askanews) – Roma sta per diventare ancora più magica. Dopo il grande successo in 24 città, oltre 1,5 milioni di visitatori e recensioni entusiastiche da parte di critica e pubblico di tutto il mondo, Lighthouse Immersive Studios e Walt Disney Animation Studios annunciano la mostra Immersive Disney Animation, che debutterà per la prima volta in Europa, a Roma, a partire dal 3 ottobre 2025 al Teatro Eliseo, in Via Nazionale, diventando così la 25ª città ad ospitare questo straordinario evento. “Abbiamo ricevuto una grandissima richiesta dal pubblico per portare Immersive Disney Animation in Europa, e la splendida città di Roma rappresenta il luogo ideale per dare inizio a questa straordinaria esperienza”, ha dichiarato Corey Ross, produttore e fondatore di Lighthouse Immersive Studios. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
