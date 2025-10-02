Le terre della pastorizia, come il Sannio della transumanza, hanno tanto da tramandare e raccontare e i ricordi, pillole di memoria ancora tangibile, sono sempre un tramite per preservare le vecchie tradizioni. Erano tante le fiere del bestiame, ma anche . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: antiche fiere del bestiame nella terra della transumanza