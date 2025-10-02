IMAGinACTION 2025 Lucio Corsi vince il premio come migliore videoclip dell’anno
Lucio Corsi riceverà oggi il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno della nona edizione di IMAGinACTION. Sarà Lucio Corsi a ricevere oggi il 2 ottobre, il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno della nona edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del videoclip che si terrà a Ravenna dal 2 al 4 ottobre 2025. Il premio, assegnato ogni anno dall’ Academy del Festival, composta da alcuni tra i più autorevoli giornalisti, critici musicali e professionisti del mondo dello spettacolo, premierà l’originalità, la forza narrativa e la qualità artistica del videoclip di Volevo Essere un Duro, diretto da Tommaso Ottomano e pubblicato da Sugar Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: imaginaction - lucio
A Lucio Corsi il premio per il miglior videoclip italiano: la consegna sul palco di "Imaginaction"
Lucio Corsi, con la sua "Volevo essere un duro", si aggiudica il premio per il Miglior videoclip italiano dell'anno nell'ambito dell'edizione 2025 di "IMAGinACTION", in scena a Ravenna dal 2 al 4 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Il vincitore del premio #IMAGinACTION per il miglior videoclip italiano del 2025 è 'Volevo essere un duro' di @luciocorsi La premiazione avrà luogo durante la nona edizione del festival internazionale del videoclip il 2 ottobre a Ravenna - X Vai su X
“IMAGinACTION”, a Lucio Corsi il premio per il videoclip italiano dell’anno - Lucio Corsi, con "Volevo essere un duro", si aggiudica il premio per il Miglior videoclip italiano nell'ambito di "IMAGinACTION 2025". Come scrive spettakolo.it
Lucio Corsi trionfa a IMAGinACTION 2025 con il videoclip dell’anno - Lucio Corsi trionfa a IMAGinACTION 2025 con "Volevo Essere un Duro", premiato per originalità e forza narrativa. Scrive notiziemusica.it