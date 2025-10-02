IMAGinACTION 2025 Lucio Corsi vince il premio come migliore videoclip dell’anno

Lucio Corsi riceverà oggi il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno della nona edizione di IMAGinACTION. Sarà Lucio Corsi a ricevere oggi il 2 ottobre, il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno della nona edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del videoclip che si terrà a Ravenna dal 2 al 4 ottobre 2025. Il premio, assegnato ogni anno dall’ Academy del Festival, composta da alcuni tra i più autorevoli giornalisti, critici musicali e professionisti del mondo dello spettacolo, premierà l’originalità, la forza narrativa e la qualità artistica del videoclip di Volevo Essere un Duro, diretto da Tommaso Ottomano e pubblicato da Sugar Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

