IMAGinACTION 2025 Lucio Corsi vince il premio come migliore videoclip dell’anno

Spettacolo.eu | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucio Corsi riceverà oggi il riconoscimento come miglior videoclip italiano dellanno della nona edizione di IMAGinACTION. Sarà Lucio Corsi a ricevere oggi il 2 ottobre, il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno della nona edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del videoclip che si terrà a Ravenna dal 2 al 4 ottobre 2025. Il premio, assegnato ogni anno dall’ Academy del Festival, composta da alcuni tra i più autorevoli giornalisti, critici musicali e professionisti del mondo dello spettacolo, premierà l’originalità, la forza narrativa e la qualità artistica del videoclip di Volevo Essere un Duro, diretto da Tommaso Ottomano e pubblicato da Sugar Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

imaginaction 2025 lucio corsi vince il premio come migliore videoclip dell8217anno

© Spettacolo.eu - IMAGinACTION 2025, Lucio Corsi vince il premio come migliore videoclip dell’anno

In questa notizia si parla di: imaginaction - lucio

A Lucio Corsi il premio per il miglior videoclip italiano: la consegna sul palco di "Imaginaction"

imaginaction 2025 lucio corsi“IMAGinACTION”, a Lucio Corsi il premio per il videoclip italiano dell’anno - Lucio Corsi, con "Volevo essere un duro", si aggiudica il premio per il Miglior videoclip italiano nell'ambito di "IMAGinACTION 2025". Come scrive spettakolo.it

imaginaction 2025 lucio corsiLucio Corsi trionfa a IMAGinACTION 2025 con il videoclip dell’anno - Lucio Corsi trionfa a IMAGinACTION 2025 con "Volevo Essere un Duro", premiato per originalità e forza narrativa. Scrive notiziemusica.it

Cerca Video su questo argomento: Imaginaction 2025 Lucio Corsi