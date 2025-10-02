Ilva l’on Dario Iaia attacca il M5S

Tarantini Time Quotidiano Colpiscono le dichiarazioni dei 5 Stelle in ordine alla responsabilità del Governo per la mancato reintegro dei 1600 lavoratori di Ilva in AS. Stupiscono in quanto provengono da chi si è opposto ad ogni ipotesi di continuità produttiva dell’ex Ilva, da chi ha votato contro i decreti del Governo che ne hanno garantito la sopravvivenza e gli stipendi per i lavoratori, da chi nel febbraio 2020 ha accettato i patti leonini con Arcelor Mittal che prevedevano anche il venir meno dell’accordo con sindacati del settembre 2018 per la reintegrazione dei lavoratori di Ilva in As. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

