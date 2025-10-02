Illegittimo lo sciopero improvviso per la Flotilla | cosa succede adesso

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo stop alla missione umanitaria della Global sumud flotilla, Cigil e sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Ma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini ha subito valutato la precettazione e la Commissione di garanzia gli ha. 🔗 Leggi su Today.it

Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga"

Per la Flotilla i sindacati sono pronti a bloccare tutto. Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga". Il rischio precettazione

Sciopero 3 ottobre, Salvini: “Se illegittimo chi bloccherà pagherà”. Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non vanno insieme”

illegittimo sciopero improvviso flotillaLo sciopero improvviso per la Flotilla è legale? - Salvini vuole la precettazione, la Commissione di garanzia sottolinea che manca il preavviso di 10 giorni. today.it scrive

illegittimo sciopero improvviso flotillaSciopero generale per Flotilla, il garante affonda la protesta ProPal: "Illegittimo" - È "illegittimo" lo sciopero generale proclamato per domani. Segnala iltempo.it

