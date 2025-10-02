Il week-end al cinema | da Taylor Swift a Esprimi un desiderio
In attesa dell’uscita di “Avatar: Fuoco e Cenere”, terzo capitolo della celebre saga, al cinema viene proposta riedizione del secondo, “Avatar: La via dell’acqua”. Arriva nelle sale, inoltre, “Taylor Swift – The Official Release Party of a Showgirl”, che permette al pubblico di assistere all’anteprima mondiale esclusiva del video musicale “The Fate of Ophelia”, il primo singolo del nuovo album, insieme a filmati dal dietro le quinte delle riprese, nuovissimi “lyric video” e le riflessioni personali mai viste prima di Taylor sulle canzoni del suo 12esimo album in studio, “The Life of a Showgirl”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Week end da record al cinema, Mufasa re leone del botteghino - Il re leone, pellicola sovrana del week end prenatalizio che vede tre nuove uscite salire sul podio dei film più visti nel fine settimana. Come scrive ansa.it
Party with Taylor Swift in Hucknall as Life of a Showgirl album release film comes to the Arc Cinema - Party with Taylor Swift at Hucknall’s Arc Cinema this week as the high street venue screens The Official Release Party of a Showgirl (PG) ... Lo riporta msn.com