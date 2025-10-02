Il volo degli uccelli | nuovo appuntamento al Florian per bambini e famiglie
La nuova rassegna Il Teatro dei Piccoli - Figure e burattini per bambine e bambini è un progetto culturale del Florian Metateatro che anticipa e apre nel 2025 la stagione di teatro ragazzi tutt? a teatro! con le famiglie e con le scuole, che negli anni ha formato generazioni di ragazzi e ragazze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: volo - uccelli
Il volo per Tirana colpisce stormo di uccelli e rientra in aeroporto, quello per Londra dirottato a Bari per maltempo
Secondo appuntamento della rassegna Il Teatro dei piccoli Il Volo degli Uccelli – Teatro d’attore con pupazzi e ombre Compagnia Il Carro dei Comici (Molfetta) Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 – ore 17.30 Florian Espace – Via Valle Roveto 39, Pescara - facebook.com Vai su Facebook
Lago di Montepulciano, nuovo appuntamento per scoprire le migrazioni verso sud degli uccelli della Riserva Naturale - Appuntamento al Lago di Montepulciano per scoprire le migrazioni verso sud degli uccelli della Riserva Naturale ... Scrive sienafree.it
Prove di volo sulla scia di Leonardo - 30, infatti, il Museo Leonardiano ospiterà un laboratorio sul volo, tra uccelli, samare e ... Lo riporta lanazione.it