il villaggio esercito divide palermo crosetto difende i militari

Da oggi a domenica, piazza Politeama ospiterà il “Villaggio Esercito”, un’iniziativa per far conoscere da vicino le Forze Armate italiane a cittadini e turisti. Ma l’evento scatena polemiche: reti pacifiste e una parte del centrosinistra lo contestano, legandolo al conflitto a Gaza, e invitano a scrivere al sindaco Roberto Lagalla per fermarlo, mentre il primo cittadino e il ministro della Difesa Guido Crosetto difendono l’importanza delle missioni umanitarie e di peacekeeping. L’installazione include elicotteri, droni e simulatori di volo, con l’obiettivo di mostrare la “realtà della Forza Armata”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

