Il viceprefetto incontra il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo-Molise
Il viceprefetto vicario Marisa Amabile incontra il nuovo comandante della Legione carabinieri "Abruzzo Molise", generale di brigata Gianluca Feroce, accompagnato dal comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Stefano Ranalletta.L'incontro, nella mattinata di giovedì 2 ottobre, nella sede. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: viceprefetto - incontra
Controlli ai pubblici esercizi, Aicast incontra viceprefetto
“L’ultimo miglio del PNRR”: Ragioneria dello Stato e ANCI Puglia incontrano i Comuni per l’implementazione dati su ReGiS Si è svolto oggi a Brindisi, nel palazzo Granafei-Nervegna, il primo appuntamento territoriale rivolto ai Comuni della provincia, promos - facebook.com Vai su Facebook
Cerimonia insediamento nuovo comandante Carabinieri Toscana - "La Toscana, terra di bellezza e complessità, merita un'Arma presente, capace, salda nei suoi valori e pronta ad affrontare con lucidità le sfide di oggi. Da ansa.it
Polstrada Senigallia, il nuovo comandante è Francesco Baronciani - Da domani, primo aprile, l'Ispettore Cristiano Assanti sarà in quiescenza per raggiunti limiti di età; al suo posto ... Scrive ansa.it