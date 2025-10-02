Il viceprefetto incontra il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo-Molise

Il viceprefetto vicario Marisa Amabile incontra il nuovo comandante della Legione carabinieri "Abruzzo Molise", generale di brigata Gianluca Feroce, accompagnato dal comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Stefano Ranalletta.L'incontro, nella mattinata di giovedì 2 ottobre, nella sede. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

