il vezzanese francesco costi al fashion week ha coordinato il backstage dello stilista oliver

Nuovi successi per il parrucchiere vezzanese Francesco Costi. Costi ha partecipato a Milano all’evento Fashion Week occupandosi di coordinare il backstage e il trucco e parrucco per la sfilata che si è svolta nella splendida cornice del Fifty Five, dello stilista Antonio Oliver. "A sfilare – spiega Costi – per lo stilista brasiliano, nel noto locale milanese, le finaliste del concorso internazionale per modelle New model today ". Costi recentemente aveva anche coordinato il backstage della finale internazionale del concorso per modelle New Model today che si è svolta a Roma al teatro di Cinecittà World. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

