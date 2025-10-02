L’Europa stretta tra la pressa cinese e quella americana e nel bel mezzo della rincorsa alla terre rare, rimane la potenza economica più forte nel suo vicinato, ben davanti a Cina, Russia e Stati Uniti. Tuttavia, i suoi rivali stanno recuperando terreno in regioni chiave. Questa la sintesi del rapporto presentato dallo European centre for international political economy (Ecipe) e dalla Fondazione Bertelsmann Stiftung. Un buon punto di partenza per un continente che cerca la sua strada, magari quella indicata da Mario Draghi nel suo ormai mitologico rapporto. L’indice da cui muove il rapporto, misura l’interconnettività tra il 2010 e il 2023, rispetto alle tre principali potenze: Cina, Russia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il vero tallone d’Achille dell’Europa non è l’economia. Report Ecipe