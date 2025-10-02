Dopo oltre vent’anni di negoziati e battaglie diplomatiche, il cosiddetto Trattato ONU sull’Alto Mare ha finalmente raggiunto la soglia delle 60 ratifiche necessarie per entrare in vigore. A renderlo possibile sono state le firme decisive di Marocco e Sierra Leone, depositate a settembre 2025 insieme a quelle di Sri Lanka e Saint Vincent e Grenadine. Si tratta di una conquista che apre una fase determinante: il patto, formalmente noto come Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica marina delle aree oltre la giurisdizione nazionale (BBNJ), diventerà giuridicamente vincolante a partire dal 17 gennaio 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Trattato sull’Alto Mare in vigore nel 2026: la protezione dell’Onu sul 30% degli oceani