Michele Corvino, in arte Daytona Kk, è stato arrestato dopo essere stato trovato con quasi un chilogrammo di hashish nel cofano dell’auto. Il trapper 34enne, originario di Casale di Principe, è stato tradito dal tatuaggio delle due kappa sul volto. È stato per quello, secondo quanto raccontato da Repubblica, che i poliziotti della VI sezione della Squadra mobile lo hanno fermato per un controllo, in via Bolzano a Milano. All’interno della sua Audi Q2 è stato trovato il quantitativo di hashish che ha portato alla perquisizione della sua abitazione. Lì sono stati trovati altri due chili e 800 grammi di hashish e oltre tre chili di marijuana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il trapper Daytona arrestato: aveva quasi sei chili di droga in casa