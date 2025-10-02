Il tracker della Flotilla non funziona più

Non sono più rilevabili sul sito Flotilla Tracker le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Per tutti i giorni del lungo viaggio il sito ha fornito in tempo reale le informazioni sulla posizione di ciascuna barca parte del convoglio umanitario diretto a Gaza e bloccato dalle. 🔗 Leggi su Today.it

Global Sumud Flotilla live tracker: dove si trova ora, come seguire il viaggio delle navi (in tempo reale) e chi c'è a bordo

Sale a 19 il numero delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che la Marina israeliana ha intercettato e fermato, secondo il tracker che segue il percorso della spedizione diretta a Gaza. Tra le navi che risultano intercettate c'è anche la 'Morgana', sulla qua - facebook.com Vai su Facebook

Aggiornamento NOVE LE BARCHE FINORA BLOCCATE DA MARINA ISRAELIANA. E' quanto risulta dal tracker della Flotilla. - X Vai su X

