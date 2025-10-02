Il Tour della Salute fa tappa a Caserta | villaggio in piazza Pitesti
Farà tappa a Caserta, nel fine settimana, il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. Nell’ambito della manifestazione, dal 2018 ad oggi, sono già stati effettuati circa 60mila consulti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il Tour della Salute arriva a Caserta! Quando: 04-05 Ottobre Dove: Piazza Pitesti Potrai usufruire di numerosi consulti gratuiti per la tua salute: consulto cardiologico consulto reumatologico consulto nutrizionale ? Sportello d'ascolto Colloqui - facebook.com Vai su Facebook
