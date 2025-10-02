Il tiktoker pro-Pal asfalta la sinistra | Dovete vergognarvi
Su TikTok si fa chiamare Flow Murry e sta facendo molto parlare di sé in questi giorni per alcuni suoi video pubblicati sui social dove se la prende apertamente con l'iniziativa della Global Sumud Flotilla e il conseguente sostegno da parte dei partiti del centrosinistra, pur non partendo da un atteggiamento pregiudizialmente negativo. Anzi. Il ragazzo di origini arabe rivendica di essere assolutamente pro-Pal, nella propria ideologia, ma non può accettare la propaganda che si sta dilagando a proposito della scelta delle decine di imbarcazioni di arrivare fino alle 15 miglia di distanza dalle coste israeliane e, quindi, di farsi arrestare ed espellere dal Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: tiktoker - asfalta
